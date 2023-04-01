Протягом 31 березня росіяни завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари росіян по території України протягом 31 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повдомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно тероризувати мирних громадян нашої країни. Сьогодні російська федерація завдала чергового ракетного удару по цивільних об’єктах міста Запоріжжя та інших населених пунктів України, застосувавши балістичні ракети. Для авіаційних ударів противник також задіяв 6 ударних БпЛА типу "Шахед-136" - усі вони були знищені нашими захисниками.

Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

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