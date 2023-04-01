Закликаємо Білорусь відмовити Росії у розміщенні ядерної зброї на своїй території, - представник ЄС в ООН Ског

Влада Білорусі має ухвалити рішення про відмову від розміщення на своїй території російської ядерної зброї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого обговоренню погроз президента рф володимира путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі, заявив постійний представник ЄС при Організації Олаф Ског.

"білорусь досі може вирішити відмовитися розміщати російську ядерну зброю. Тому ми закликаємо владу білорусі негайно припинити підтримку агресивної війни росії проти України та змінити своє рішення (про розміщення ядерної зброї - ред.), що лише посилить напруження у регіоні", - сказав Ског.

Він наголосив, що погрози застосування ядерної зброї "неприпустимі".

"Рішення росії не ослабить нашої рішучості у підтримці України", - зазначив дипломат.

Окрім цього, Ског закликав рф повернутися до виконання договору про заходи з подальшого скорочення та обмеження стратегічного наступального озброєння зі США.

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