Авіація та артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по зосередженню ворога, 2 ЗРК, станції РЕБ та складу боєприпасів, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари Сил оборони по позиціях російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повдомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 29 березня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 7 районах скупчення противника, 1 складу боєпрпасів, 2 складам пального, - Генштаб