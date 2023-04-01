Авіація та артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по зосередженню ворога, 2 ЗРК, станції РЕБ та складу боєприпасів, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари Сил оборони по позиціях російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повдомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби".