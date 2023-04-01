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Вісім бригад "Гвардії наступу" готові до штурмів, набір продовжено, щоб були резерви, - Клименко

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Вісім бригад "Гвардії наступу" готові до штурмів, набір продовжено, щоб були резерви, - Клименко
Підрозділи "Гвардії наступу" вже майже сформовані і готові до бою, однак на тлі великої кількості охочих вступити до лав підрозділів вирішено продовжити набір, щоб формувати резерви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Сформовано вісім бригад, і на сьогодні ми готові в складі Сил оборони до активних наступальних заходів на території нашої держави. І, звичайно, паралельно ми готові до проведення стабілізаційних заходів на цій території", – сказав Клименко.

Він наголосив, що доєднатись до "Гвардії наступу" виявили бажання "декілька десятків тисяч" людей з усіх регіонів України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Списки рядових бійців "Гвардії наступу" не оприлюднюватимуть, - Клименко

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Бо вони готують цих "земгусарів" не для штурму кацапських позицій, а для захисту влади Бо відчувають, що, коли закінчаться бойові дії, то постануть питання, які давно уже задає суспільство: "Як сталося, що здали практично без бою кордони з Росією та БРСР? І хто в цьому винен?" А питання будуть ставиться саме владі А вона не матиме бажання на них відповідать! От тоді і знадобиться нова "гвардія" (Адже в момент отримання незалежності НГУ створювалася саме як "альтернатива" старій Радянській Армії - бо боялися, що її офіцерський корпус не визнаватиме нову владу А армія Україні була потрібна Але зараз НГУ не може буть альтернативою ЗСУ - бо вони зараз воюють в одних окопах і проти одного ворога Тому протистоять ЗСУ гвардійці не стануть Більше того - можуть стать з ними єдиним фронтом! От якраз для протистояння їм і ствоюється оця "зелена гвардія"
  • Ksenia VB
    Вони про свою дбають.
    Гвардії будуть платить по 100 000, а зсу по 40 000
  • Олексій Гедз afc45b03
    Зелене безтолкове чмо завчасно готується до нового Майдану. Яка гвардія наступу з ментів, якщо є ЗСУ?
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