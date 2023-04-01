Вісім бригад "Гвардії наступу" готові до штурмів, набір продовжено, щоб були резерви, - Клименко

Підрозділи "Гвардії наступу" вже майже сформовані і готові до бою, однак на тлі великої кількості охочих вступити до лав підрозділів вирішено продовжити набір, щоб формувати резерви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Сформовано вісім бригад, і на сьогодні ми готові в складі Сил оборони до активних наступальних заходів на території нашої держави. І, звичайно, паралельно ми готові до проведення стабілізаційних заходів на цій території", – сказав Клименко.

Він наголосив, що доєднатись до "Гвардії наступу" виявили бажання "декілька десятків тисяч" людей з усіх регіонів України.

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