У Бучанському районі від російської агресії постраждали 89 українських дітей, - Зеленська

У Бучі та Бучанському районі Київської області під час російської окупації постраждали 89 українських дітей, з них 37 загинули.

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська, виступаючи 31 березня в Бучі на другій міжнародній конференції United for justice, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тільки в Бучі та в Бучанському районі постраждали 89 дітей, з яких загинуло 37, майже половина, 52, отримали різні ступені травм. За офіційними даними, росіяни в Україні вбили 466 дітей. І це точно не всі наші жертви, тому що ми точно не знаємо, що відбувається на окупованих територіях", - сказала вона.

Перша леді також зауважила, що загалом окупанти викрали та вивезли до рф понад 19 тисяч дітей.

"Наразі Україна наполегливо працює над їхнім поверненням, але ми змогли повернути лише 327 дітей", - розповіла Зеленська.

За її словами, кожен українець за рік війни "носить у собі свою власну Бучу".

"Саме тому і запускається всеукраїнська програма ментального здоров'я, і ​​цими днями стартує її комунікаційна кампанія зі слоганом "Ти як?". Щоб це пережити, про це треба говорити", — зазначила перша леді.

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