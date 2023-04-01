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У Бучанському районі від російської агресії постраждали 89 українських дітей, - Зеленська

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У Бучанському районі від російської агресії постраждали 89 українських дітей, - Зеленська
У Бучі та Бучанському районі Київської області під час російської окупації постраждали 89 українських дітей, з них 37 загинули.

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська, виступаючи 31 березня в Бучі на другій міжнародній конференції United for justice, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  "Інтерфакс-Україна".

"Тільки в Бучі та в Бучанському районі постраждали 89 дітей, з яких загинуло 37, майже половина, 52, отримали різні ступені травм. За офіційними даними, росіяни в Україні вбили 466 дітей. І це точно не всі наші жертви, тому що ми точно не знаємо, що відбувається на окупованих територіях", - сказала вона.

Перша леді також зауважила, що загалом окупанти викрали та вивезли до рф понад 19 тисяч дітей.

"Наразі Україна наполегливо працює над їхнім поверненням, але ми змогли повернути лише 327 дітей", - розповіла Зеленська.

За її словами, кожен українець за рік війни "носить у собі свою власну Бучу".

"Саме тому і запускається всеукраїнська програма ментального здоров'я, і ​​цими днями стартує її комунікаційна кампанія зі слоганом "Ти як?". Щоб це пережити, про це треба говорити", — зазначила перша леді.

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Топ коментарі

  • Bohdanov Dmytro 5e660d78
    по чом скумбрія, мразь?
  • Олександр Дніпро
  • Jala Pribila
    Де воно було і чого аж раптом зараз воно виповзло!?
    Від неї, першої леді, нема жодної ініціативи жодного фонду по підтримці українських діточок. Аж раптом воно виповзали і відзвітувало!

    Лахундра зелена як та потворна арахамія виринає час від часу аби хайпону на крові українців.
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