США поки не надаватимуть Україні ракети ATACMS, їхню ефективність "дещо перебільшено", - Міллі

США поки що не передаватимуть Україні ракети дальнього радіусу дії ATACMS.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Defense One, про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

"Поки що є політичне рішення не робити цього. Та я б не передбачав нічого на майбутнє. З військової точки зору, у нас відносно мало ATACMS, ми також повинні бути впевнені, що підтримуємо наші власні запаси боєприпасів", - зазначив він.

Міллі пояснив, що ефективність ATACMS "дещо перебільшена".

"Ви дивитесь на одиночний постріл, тож подумайте про мушкет проти багаторазової рушниці. GMLRS робить шість пострілів, тоді як ATACM – один", - зазначив він

За словами Міллі, радіус дії ATACMS більший, але є інші системи, які можуть забезпечити такий діапазон.

"Є БПЛА, наприклад, які можуть це зробити, і британці мають пару систем", - підсумував він.

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