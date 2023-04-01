США поки не надаватимуть Україні ракети ATACMS, їхню ефективність "дещо перебільшено", - Міллі
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Defense One, про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.
"Поки що є політичне рішення не робити цього. Та я б не передбачав нічого на майбутнє. З військової точки зору, у нас відносно мало ATACMS, ми також повинні бути впевнені, що підтримуємо наші власні запаси боєприпасів", - зазначив він.
Міллі пояснив, що ефективність ATACMS "дещо перебільшена".
"Ви дивитесь на одиночний постріл, тож подумайте про мушкет проти багаторазової рушниці. GMLRS робить шість пострілів, тоді як ATACM – один", - зазначив він
За словами Міллі, радіус дії ATACMS більший, але є інші системи, які можуть забезпечити такий діапазон.
"Є БПЛА, наприклад, які можуть це зробити, і британці мають пару систем", - підсумував він.