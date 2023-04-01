Росіяни минулої доби 54 рази обстріляли Херсонщину, 3 особи загинули та 2 дістали поранення, - ОВА

Російські загарбники минулої доби обстрілювали Херсонщину з авіації, "Градів" та артилерії.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 54 обстріли, випустивши 439 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти обстріляли 5 разів Херсон. 27 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.

"На жаль, є жертви серед цивільного населення - 3 людини загинули, 2 - дістали поранення", - додав очільник області.

З деокупованої території Херсонщини евакуйовано 91 особу.

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