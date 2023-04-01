США закликають своїх громадян, навіть журналістів, залишити територію РФ, - Кірбі

Громадян США, у тому числі журналістів, які перебувають у Росії, закликають залишити РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

"Американцям зараз не час бути в Росії. Якщо ви зараз у Росії - у справах чи у відпустці, будь-яка подорож - вам потрібно виїхати зараз. Це не найкраще місце, навіть якщо ви працюєте журналістом. Росія зараз є ворожим середовищем для американських громадян. І настав час виїхати, якщо ви там перебуваєте", - наголосив він.

Нагадаємо, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали в Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

Видання The Wall Street Journal звернулося до Росії з вимогою звільнити їхнього журналіста Евана Гершковича, якого затримали співробітники Федеральної служби безпеки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США рішуче засуджують арешт журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича у Росії.

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