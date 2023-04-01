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США закликають своїх громадян, навіть журналістів, залишити територію РФ, - Кірбі

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США закликають своїх громадян, навіть журналістів, залишити територію РФ, - Кірбі
Громадян США, у тому числі журналістів, які перебувають у Росії, закликають залишити РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

"Американцям зараз не час бути в Росії. Якщо ви зараз у Росії - у справах чи у відпустці, будь-яка подорож - вам потрібно виїхати зараз. Це не найкраще місце, навіть якщо ви працюєте журналістом. Росія зараз є ворожим середовищем для американських громадян. І настав час виїхати, якщо ви там перебуваєте", - наголосив він.

Нагадаємо, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали в Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

Видання The Wall Street Journal звернулося до Росії з вимогою звільнити їхнього журналіста Евана Гершковича, якого затримали співробітники Федеральної служби безпеки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США рішуче засуджують арешт журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича у Росії.

Читайте: WJS хоче, щоб зі США видворили російського посла і журналістів. В Кремлі кажуть - нема підстав

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Топ коментарі

  • Bob Fayn
    попереду не Макдональдс а "ножки буша"
  • arye z.
    До речі, щодо "МакДональдсу".
    Коли рік тому Мак пішов з російського ринку, були неймовірні хвалькі запевнення, що і без вас організуємо мережу швидкого харчування, краще і якісніше, ніж було при вас.
    І зробили. Назвали "Вкусно и Точка".
    Правда після м'ятої картоплі, недосмажених і розвалених котлет, булочок з пліснявою і здоровенних 10-см огірків замість маленьких огірочків, назва "Вкусно и Точка" трансформувалася в "Вкус Очка"
    Ну, це щодо якості. А як фінансові показники. Адже Мак протягом 33 років був надприбутковим.
    13 мільярдів збитків за один 2022 рік.
    І з запізненням прийшло розуміння, що МакДональдс це не тільки картопля, котлета, булочка, а ще старанність, чесність, стандартизація.
  • Огусто
    Скорше б вже.
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