Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 173 990 осіб (+630 за добу), 3616 танків, 2683 артсистеми, 6981 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 173,9 тис. російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у статистиці Генштабу ЗСУ.

Так, станом на 1 квітня 2023 року орієнтовні втрати російських загарбників становлять:



- особового складу - близько 173990 (+630) осіб ліквідовано;

- танків / tanks ‒ 3616 (+1) од,

- бойових броньованих машин - 6981 (+4) од;

- артилерійських систем - 2683 (+8) од;

- РСЗВ - 527 (+1) од;

- засоби ППО - 279 (+1) од;

- літаків - 306 (+0) од;

- гелікоптерів - 291 (+0) од;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2248 (+0);

- крилаті ракети - 911 (+0);

- кораблі /катери - 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 5528 (+7) од;

спеціальна техніка - 296 (+2).

Дані уточнюються.

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