Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 173 990 осіб (+630 за добу), 3616 танків, 2683 артсистеми, 6981 броньована машина. ІНФОГРАФІКА
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Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 173,9 тис. російських окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у статистиці Генштабу ЗСУ.
Так, станом на 1 квітня 2023 року орієнтовні втрати російських загарбників становлять:
- особового складу - близько 173990 (+630) осіб ліквідовано;
- танків / tanks ‒ 3616 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 6981 (+4) од;
- артилерійських систем - 2683 (+8) од;
- РСЗВ - 527 (+1) од;
- засоби ППО - 279 (+1) од;
- літаків - 306 (+0) од;
- гелікоптерів - 291 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2248 (+0);
- крилаті ракети - 911 (+0);
- кораблі /катери - 18 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн - 5528 (+7) од;
спеціальна техніка - 296 (+2).
Дані уточнюються.