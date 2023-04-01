Міллі про перемогу України: Не думаю, що це буде зроблено цього року

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що перемога України у війні проти Росії в цьому році є малоймовірною, хоч і не сказав, що "цього не можна зробити".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Українську правду.

"Я не думаю, що це буде зроблено в найближчій перспективі цього року", - сказав Міллі.

На його думку, вигнати рсоіян з усіх окупованих територій України - дуже складне військое завдання.

"Це важливе військове завдання. Дуже, дуже складне військове завдання, оскільки кілька сотень тисяч росіян перебувають в Україні. Я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише кажу, що це дуже складне завдання", - пояснив Міллі.

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