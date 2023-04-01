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Міллі про перемогу України: Не думаю, що це буде зроблено цього року

22 013204
Міллі про перемогу України: Не думаю, що це буде зроблено цього року
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що перемога України у війні проти Росії в цьому році є малоймовірною, хоч і не сказав, що "цього не можна зробити".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Українську правду.

"Я не думаю, що це буде зроблено в найближчій перспективі цього року", - сказав Міллі.

На його думку, вигнати рсоіян з усіх окупованих територій України - дуже складне військое завдання.

"Це важливе військове завдання. Дуже, дуже складне військове завдання, оскільки кілька сотень тисяч росіян перебувають в Україні. Я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише кажу, що це дуже складне завдання", - пояснив Міллі.

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Топ коментарі

  • Kiev_Kiev_777
    так и будет , если давать технику и боеприпасы , по чайной ложке
  • Михайло Михайлович Іл 22368e1f
    Всім хто кричить нас зливають нагадаю.
    - ми вибрали Кравчука
    - ми вибрали Кучму два рази
    - ми вибрали Яника
    - ми в 2019 вибрали ЗЕ
    - У нас нема НАВІТЬ! патронного заводу
    - ми не робим **********
    - за минулі роки ми продали тисячі танків за ціною Запорожця причому диктаторам на яких були накладені санкції
    - ми розпилювали свої літаки на камеру
    - ми навіть не робим артилерію хоча це просто сталевий ствол
    - у нас нема своєї связі - якби не Маск і Старлінк нас би розгромили
    і т.д.

    ЗА 30 років ми навибирали і накерували так, що нас би завоювали ще швидше чим УНР якби не США
  • Danger Zone
    Ну якшо вам ваш презедент нічого не винен, то чого ви думаєте шо хтось інший вам щось винен. Скіки грошей ваш ********** вкатав у дороги, котрих зараз вже немає. А на яку суму Америка допомогла, безкоштовно, вже більш чим на 30 лярдів доларів.
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