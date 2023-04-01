Митрополиту Павлу (Лебедю) СБУ повідомила про підозру за двома статтями (доповнено). ФОТОрепортаж

Служба безпеки України повідомила колишньому наміснику Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП митрополиту Павлу (Петру Лебедю) про підозру у виправданні дій РФ та розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

Першими про це повідомили джерела Цензор.НЕТ в правоохоронних органах.

За їхніми даними, Лебедя підозрюють в злочинах, передбачених ст. 436 (виправдання агресії РФ) та ст. 161 (розпалювання межрелігійної ворожнечі).

Максимальне покарання за ст. 436 - позбавлення волі на строк до трьох років, за ст. 161 - позбавлення волі на строк до п’яти років.

Дивіться: Ви не могли припинити одержимого диявольським збішенієм міністра культури... Горе Вам, бійтеся, - екснастоятель Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) погрожує Зеленському. ВIДЕО

Пізніше інформацію про вручення підозри підтвердив сам Лебідь. Його відеозвернення оприлюднило російське державне пропагандистське інформагентство "РИА Новости".

Він сказав, що зараз в його домі проводитимуть обшуки.

"Кажуть, що я проклинав президента. Ніколи в житті цього не було і не буде. Ні дітей, нікого абсолютно я не проклинав", - заявив митрополит УПЦ МП.

Пізніше на сайті УПЦ МП "Свята Успенська Києво-Печерська Лавра" повідомили, що Павла викликали на допит. Після чого буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу.

Невдовзі СБУ опублікувала фото вручення підозри та обшуків.

"Ряса не завжди є запорукою чистих намірів. Сьогодні ворог намагається використати церковне середовище для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства. Але ми не дамо йому жодного шансу!" - заявив Голова СБУ Василь Малюк.





















Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.

Ченці УПЦ МП мали залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій назвав рішення про розірвання договору "несправедливим" щодо вірян. Патріарх РПЦ Кирил поскаржився релігійним та світським світовим діячам на "вигнання ченців" з "колиски нашої цивілізації". Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що виселення УПЦ МП з Лаври нібито виправдовує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

29 березня УПЦ МП подала позов до суду, виборюючи право залишитися на території Лаври. Митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського з погрозами.

Тим часом архімандрит Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ та став намісником монастиря. УПЦ МП заборонила йому служіння.

30 березня УПЦ МП не виїхала з Лаври та заблокувала роботу комісії Міністерства культури, яка не змогла потрапити до зачиненої церкви. Мінкульт звернувся до поліції.