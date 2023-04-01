Окупанти минулої доби обстріляли прикордоння Харківщини, - ОВА

Минулої доби російські окупанти обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Під вогнем окупантів перебували Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Кам’янка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне та інші населені пункти. На щастя, обійшлося без значних руйнувань та постраждалих", - ідеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, триває гуманітарне розмінування області. За добу посилені піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили близько 8,5 га території та знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет.

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