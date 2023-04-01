Інтернет асоціація України готова оскаржити в суді автоматичну фільтрацію "шахрайських сайтів"

Інтернет асоціація України опрацьовує судовий механізм скасування розпорядження про впровадження системи фільтрації фішингових доменів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу асоціації.

"З моменту оприлюднення цього Розпорядження ІнАУ пропонувала терміново змінити систему фільтрації. Згідно з експертизою, що проведена фахівцями Асоціації, централізована автоматична система має стратегічні технологічні вразливості, які ставлять під загрозу весь сегмент українського інтернету та створюють загрози національній безпеці. У військовий час такі вразливості дозволяють на суттєвий час заблокувати доступ до інтернету в зоні .ua. Транзитний сервер РНБО, на який передається інформація, є дублюванням функцій та знижує рівень захисту системи", - йдеться в повідомленні.

На думку фахівців ІнАУ, замість автоматичної системи має бути створена альтернативна система блокування фішингових сайтів з можливістю для кожного провайдера переглядати перелік сайтів для блокування на випадок помилки.

"Відповідні пропозиції та зауваження ІнАУ передали на розгляд РНБО та відповідних державних органів. Наразі в РНБО розглядають пропозиції ІнАУ щодо змін до Регламенту роботи системи фільтрації фішингових доменів, необхідних для виключення заподіяння шкоди інформаційній безпеці України системою фільтрації фішингових доменів, унеможливлення незаконного збору і використання персональних даних користувачів і зниження ризиків позасудового блокування сайтів, які не є фішинговими.

Якщо зауваження не будуть враховані, ІнАУ підтримає судові позови проти автоматичної системи фільтрації", - наголосили в ІнАУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтернет асоціація України виступила проти рішення про фільтрацію "шахрайських сайтів", що може призвести до довільного блокування будь-яких ресурсів

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