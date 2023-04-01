Путін намагається сформувати в ООН антизахідну коаліцію. Китай не приєднається, - ISW
Про це йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нова концепція зовнішньої політики малює Захід як антиросійську та міжнародну дестабілізуючу силу набагато більшою мірою, ніж попередня концепція 2016 року, і прямо заявляє, що США та їхні "сателіти" розв’язали гібридну війну, спрямовану на послаблення РФ", - йдеться у звіті.
Аналітики нагадали, що Путін намагався використати зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном 20-22 березня, щоб посилити спроби риторично згуртувати решту світу проти Заходу.
"Пропозиція диктатора сформувати антизахідний блок під час візиту Сі до Москви не була сприйнята позитивно, оскільки той відмовився приєднати Китай до геополітичного конфлікту, який Путін передбачав із Заходом", - зазначають в ISW.
Там також припускають, що Кремль вирішив оприлюднити нову Концепцію зовнішньої політики напередодні головування в Радбезі ООН, що створити інформаційні умови "для майбутніх риторичних зусиль в ООН, спрямованих на формування антизахідної коаліції".