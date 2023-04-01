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Путін намагається сформувати в ООН антизахідну коаліцію. Китай не приєднається, - ISW

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Путін намагається сформувати в ООН антизахідну коаліцію. Китай не приєднається, - ISW
Нова концепція зовнішньої політики РФ, яку схвалив Путін, спрямована на створення потенційної антизахідної коаліції. Але він не зміг переконати Китай долучитися до цього об’єднання.

Про це йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нова концепція зовнішньої політики малює Захід як антиросійську та міжнародну дестабілізуючу силу набагато більшою мірою, ніж попередня концепція 2016 року, і прямо заявляє, що США та їхні "сателіти" розв’язали гібридну війну, спрямовану на послаблення РФ", - йдеться у звіті.

Аналітики нагадали, що Путін намагався використати зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном 20-22 березня, щоб посилити спроби риторично згуртувати решту світу проти Заходу.

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"Пропозиція диктатора сформувати антизахідний блок під час візиту Сі до Москви не була сприйнята позитивно, оскільки той відмовився приєднати Китай до геополітичного конфлікту, який Путін передбачав із Заходом", - зазначають в ISW.

Там також припускають, що Кремль вирішив оприлюднити нову Концепцію зовнішньої політики напередодні головування в Радбезі ООН, що створити інформаційні умови "для майбутніх риторичних зусиль в ООН, спрямованих на формування антизахідної коаліції".

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Лапотне *****.
  • arye z.
    Після провалу союзу з Китаєм, путін знайшов прихильників там, де й не чекав. Про готовність захищати росію та москву заявила Уганда.

    "...Сын президента Уганды Йовери Мусевени Мухузи Кайнеругаба заявил в Twitter о готовности направить угандийских военных для защиты России от империалистов.

    "Мы, Уганда, пошлем солдат защищать Москву, если ей когда-нибудь будут угрожать империалисты!" - написал он.

    Напомним, в сентябре 2022 года сын главы Уганды, который на тот момент занимал должность командующего сухопутными войсками, заявлял, что нападение на Россию является нападением на Африку.

    Позднее, в октябре 2022 года, угандийский лидер Йовери Мусевени принял решение отправить сына в отставку. Причиной указанного кадрового
  • Михайло Михайлович Іл 22368e1f
    Клоун і двієчник який прийшов до влади ЕС+США > 50% ВВП + Японія + Південна Корея + Канада + Австралія - хай сідає і рахує. Те шо він там назбирає по Африці + таліби ні про шо
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