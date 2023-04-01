Бойовий медик спростувала слова військових 228-го бату, які відмовилися йти у Бахмут та записують відео для "раша ТВ"

У мережі з’явилося відео бійців з 228-го батальйону, які відмовилися йти у Бахмут та скаржаться на втрати та неможливість евакуації.

Про це у Facebook повідомила захисниця-медик Анастасія Настенко, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо групи осіб з 228, які відмовились йти у Бахмут та знімають відосики для раша тв. По суті питань: звідки вони знають що там у нас відбувається, якщо вони знаходяться за 30 км та жодного кроку не зробили у ту сторону?" - зазначила вона.

Настенко також спростувала слова бійців про втрати та заявила, що у них тільки один загиблий воїн.

"По евакуації: "взагалі не евакуюють": прошу надати хоч одну фамілію, хто не був евакуйований. Ми придані до найкрутезнішої бригади, яка воює з 2014 і саме вони надають медєваки у зоні під вогнем всім приданим до них маленьким підрозділам. У них евакуація на броні,вони оперують на фронті,у них блискавична медична служба. Це найвідоміший підрозділ. ... Так, до стабіків треба дотягти пораненого бійця. Це війна, таксі не їздить, вибачте. А про те, що побратими та взводні медики мають пораненого товариша якось дотягти до точки евакуації - не чули? Або чекати броню,яка буде їхати повз та забере. Але ж хлопці вимагають особистий супровід лікарями від окопу до стабпункту. Ну не так це працює ,схаменіться", - наголосила вона.

Медик назвала брехнею слова бійців про зарплатню.

"Ця група прикладає максимальних зусиль для блокування роботи медичної служби: вони вимагають комплексне обстеження організму і медики вимушені їх супроводжувати, замість виконання медичного забезпечення БАТу. Якщо десь були побори-то де письмові заяви? Напишіть, чому як терпіли зжерли? Це ж навіть не так страшно,як у Бахмуті. До речі, ВЕСЬ штаб там. Навіть кабінетні пішли. Я розумію, що вони втомились. І проблеми є. Але ж нащо цей ганебний цирк?

І да, кажіть від себе, від групи осіб. А то так пафосно, нібито весь батальйон поділяє вашу точку зору. Ні, хлопці, ви перегнали та тепер вас зневажають. Але записать відосік про зневагу не можуть - ТАМ неможна так кучненько зібратись. Закінчуйте цю хєрню, переводьтесь у тилові підрозділи та Бог вам суддя", - підсумувала Настенко.

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