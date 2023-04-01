Агресор не може захопити Бахмут і намагається оточити Авдіївку, - Маляр

Ситуація на сході України в районах ведення оборонної операції залишається доволі складною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр.



"Агресор проводить основні наступальні дії одночасно на чотирьох напрямках, а саме: Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському та Авдіївському. Переважно не має успіху", - зауважила вона.



Як зазначила Маляр, найбільші зусилля ворог зосереджує на встановленні контролю над Бахмутом, намагається просуватись до центральної частини міста, на окремих ділянках має незначні перемінні успіхи. Але захопити місто не може. Довкола і в самому місті тривають жорсткі бої.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пряме влучання з українського танка в траншею з 10 росіянами. ВIДЕО

Також ворог веде наступальні дії в районі Авдіївки з метою оточити місто та блокувати шляхи постачання.

Крім того, бої тривають у Білогорівці та в Мар‘їнці.