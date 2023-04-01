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Агресор не може захопити Бахмут і намагається оточити Авдіївку, - Маляр

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Агресор не може захопити Бахмут і намагається оточити Авдіївку, - Маляр
Ситуація на сході України в районах ведення оборонної операції залишається доволі складною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

"Агресор проводить основні наступальні дії одночасно на чотирьох напрямках, а саме: Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському та Авдіївському. Переважно не має успіху", - зауважила вона.

Як зазначила Маляр, найбільші зусилля ворог зосереджує на встановленні контролю над Бахмутом, намагається просуватись до центральної частини міста, на окремих ділянках має незначні перемінні успіхи. Але захопити місто не може. Довкола і в самому місті тривають жорсткі бої.

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Також ворог веде наступальні дії в районі Авдіївки з метою оточити місто та блокувати шляхи постачання.
Крім того, бої тривають у Білогорівці та в Мар‘їнці.

Топ коментарі

  • vityana Opek
    А може краще дати підсрачник?
    Тьотка перетворилася в безнадійну холуйку, проблеми армії не висвітлює від слова зовсім, городить як не маячню якусь то просто не актуальні речі.
    Тому, краще все-таки - підсрачник.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    як мантру повторює одне й теж саме день за днем... змініть їй вже підстрочник
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Ну оточити Авдіївка це гучно сказано. Полумісяць Бахмут більший чим Авдіївка. Змін не має. Хоча орки район Кремінна атакували по усьому фронту. Та і Бахмут має коридор для логістики, так що тримають.
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