Вірогідність ракетного удару зростає, росіяни нарощують корабельне угруповання, - ОК "Південь"

Росія нарощує корабельне угруповання в морі, тому загроза ракетного удару є дуже високою.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, шторм у морі вщух, а корабельне угруповання російських загарбників нарощується.

"Зокрема, збільшилася і кількість ракетоносіїв. На даний час ми фіксуємо три ракетоносії, два з яких надводні і один підводний. В такому випадку сумарний залп "Калібрів" може сягати 20. І вірогідність ракетного удару зростає, загроза дуже висока", - пояснила Гуменюк.

"Що стосується авіації на лінії фронту, вона залишається одним з пріоритетних напрямків зміни тактики ворога. Вони продовжують використовувати керовані авіаційні бомби вздовж лінії фронту", - додала речниця ОК "Південь".

Водночас, додала Гуменюк, завдяки ефективній роботі Сил оборони на лівому березі окупантам складно використовувати артилерію, тому вони намагаються замінити її авіаційними атаками.

"Вони позбавилися багатьох складів боєприпасів завдяки нашій роботі і відчувають певний снарядний голод, їм складно розташовувати свої позиції по такій смузі", - підсумувала вона.

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