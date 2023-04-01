Новини • Війна

Вірогідність ракетного удару зростає, росіяни нарощують корабельне угруповання, - ОК "Південь"

3 36015
Вірогідність ракетного удару зростає, росіяни нарощують корабельне угруповання, - ОК "Південь"
Росія нарощує корабельне угруповання в морі, тому загроза ракетного удару є дуже високою.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, шторм у морі вщух, а корабельне угруповання російських загарбників нарощується.

"Зокрема, збільшилася і кількість ракетоносіїв. На даний час ми фіксуємо три ракетоносії, два з яких надводні і один підводний. В такому випадку сумарний залп "Калібрів" може сягати 20. І вірогідність ракетного удару зростає, загроза дуже висока", - пояснила Гуменюк.

"Що стосується авіації на лінії фронту, вона залишається одним з пріоритетних напрямків зміни тактики ворога. Вони продовжують використовувати керовані авіаційні бомби вздовж лінії фронту", - додала речниця ОК "Південь".

Водночас, додала Гуменюк, завдяки ефективній роботі Сил оборони на лівому березі окупантам складно використовувати артилерію, тому вони намагаються замінити її авіаційними атаками.

"Вони позбавилися багатьох складів боєприпасів завдяки нашій роботі і відчувають певний снарядний голод, їм складно розташовувати свої позиції по такій смузі", - підсумувала вона.

Також читайте: Війська РФ постійно змінюють місця дислокації, - ОК "Південь"

Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Д'єрмак не дозволяє по своїх лупити
  • Олег Каз
    Коли ж їм Нептюнінг зроблять знову...
  • Vladimir Znamerovsky
    А взагалі, в Україні існує флот? Усі адмірали, капітани, мічмани тощо то всі ці люди, що отримують зарплату, житло, харчування, одяг, привілеї, я вже не кажу про приміщення, доки, майстерні, міністерства, службовий транспорт, гсм тощо. То все має шалені кошти, які сплачують українці і вся ця махіна мусить захищати українців з боку моря, планувати операції, бомбордувати, знищувати, але ми того не бачимо. Чи має сенс то все отримувати? Бо на ці гроші можно було б використовувати за цільовим призначенням.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини