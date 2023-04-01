Зимовий наступ РФ на Донбасі провалився, - розвідка Великої Британії

Плани командування РФ щодо захоплення Донбасу під час зимового наступу провалилися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила розвідка Великої Британії.

Там нагадали, що 11 січня 2023 року начальник Генштабу РФ Герасимов взяв на себе особисте командування "спеціальною військовою операцією" в Україні.

"Перебування Герасимова на посаді характеризується спробами розпочати загальний зимовий наступ з метою поширення російського контролю на весь Донбас. Через 80 днів стає все більш очевидним, що цей проєкт провалився", - наголосили у розвідці.

Зазначається, що на кількох напрямках фронту на Донбасі російські війська досягли лише незначних успіхів ціною десятків тисяч жертв.

"Значною мірою змарнувавши свою тимчасову перевагу в особовому складі, отриману в результаті осінньої "часткової мобілізації". Після десяти років перебування на посаді начальника Генштабу РФ існує реальна ймовірність того, що Герасимов розширює межі того, як довго російське політичне керівництво буде терпіти невдачі", - підсумували у британській розвідці.

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