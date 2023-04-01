Проти українців у Берліні за рік зареєстрували більше злочинів, ніж проти інших груп
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З 24 лютого 2022 року до березня 2023 року в Берліні зареєстровано 3 250 злочинів проти українців.
Про це повідомив Альянс українських організацій, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо дивитися по статистиці нападів з тілесними ушкодженнями - то їх в 2,5 рази більше, ніж проти інших груп", - йдеться у повідомленні.
У поліції не сказали, чи були ці напади політично вмотивованими.
"Ми не знаємо цього, але маємо підстави вважати, що йдеться про злочини на грунті ненависті", - припускають в Альянсі.
Організація пообіцяла тиснути на політичні установи Німеччини та Берліна, щоб гарантувати більшу безпеку українців, розслідування цих нападів та попередження майбутніх.