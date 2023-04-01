Новини

Проти українців у Берліні за рік зареєстрували більше злочинів, ніж проти інших груп

10 25538
Проти українців у Берліні за рік зареєстрували більше злочинів, ніж проти інших груп
З 24 лютого 2022 року до березня 2023 року в Берліні зареєстровано 3 250 злочинів проти українців.

Про це повідомив Альянс українських організацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо дивитися по статистиці нападів з тілесними ушкодженнями - то їх в 2,5 рази більше, ніж проти інших груп", - йдеться у повідомленні.

У поліції не сказали, чи були ці напади політично вмотивованими.

"Ми не знаємо цього, але маємо підстави вважати, що йдеться про злочини на грунті ненависті", - припускають в Альянсі.

Дивіться: Король Чарльз відвідав центр для українських біженців у Берліні. ФОТО

Організація пообіцяла тиснути на політичні установи Німеччини та Берліна, щоб гарантувати більшу безпеку українців, розслідування цих нападів та попередження майбутніх.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • govtva
    В Германии полно ватников которые за Путина но обратно в Орду не хотят.
  • alex j
    руZZкій мір це серйозна проблема для Німеччини та ВСІХ країн Європи без вийнятків!
  • Олег Беляков 5d931641
    читати вмієте?
    не УКРАЇНЦІ вчинили злочини, а ПРОТИ УКРАЇНЦІВ вчинили злочини.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини