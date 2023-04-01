Росія почала головувати у Радбезі ООН

Сьогодні, 1 квітня, держава-агресор Росія почала головувати в Раді безпеки ООН. Вона головуватиме протягом місяця.

Про це організація повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Росія приймає на себе головування за умовами черговості у Раді безпеки у квітні", - йдеться в повідомленні.

До складу Радбезу ООН входять 10 ротованих і 5 постійних країн-членів, зокрема Росія, Велика Британія, Франція, США та Китай, які мають право вето.

Радбез ООН відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки. Головування в Раді безпеки ООН щомісяця переходить до іншої країни-члена.

Нагадаємо, раніше Естонія, Литва і Латвія – виступили проти російського головування в Раді Безпеки ООН у квітні.

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