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В окупованій Андріївці на Донеччині вночі лунали вибухи, був "приліт" по складу БК загарбників, - Андрющенко

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В окупованій Андріївці на Донеччині вночі лунали вибухи, був "приліт" по складу БК загарбників, - Андрющенко
У тимчасово окупованій Андріївці на Донеччині вночі лунали вибухи, повідомляється про влучання у склад БК російських загарбників.

Про це у Telegram розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Андріївка. Бавовняно вночі у Андріївці Волноваського р-ну! Близько 1-ї години бумкнуло по ворожому складу боєприпасів! Детонувало довго і красиво, свідчать очевидці!" - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі загарбники розмістили систему заряджання ППО на центральному проспекті, - Андрющенко

В окупованій Андріївці на Донеччині вночі лунали вибухи, був приліт по складу БК загарбників, - Андрющенко 01
В окупованій Андріївці на Донеччині вночі лунали вибухи, був приліт по складу БК загарбників, - Андрющенко 02
В окупованій Андріївці на Донеччині вночі лунали вибухи, був приліт по складу БК загарбників, - Андрющенко 03

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