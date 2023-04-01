В окупованій Андріївці на Донеччині вночі лунали вибухи, був "приліт" по складу БК загарбників, - Андрющенко
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У тимчасово окупованій Андріївці на Донеччині вночі лунали вибухи, повідомляється про влучання у склад БК російських загарбників.
Про це у Telegram розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Андріївка. Бавовняно вночі у Андріївці Волноваського р-ну! Близько 1-ї години бумкнуло по ворожому складу боєприпасів! Детонувало довго і красиво, свідчать очевидці!" - йдеться в повідомленні.