В окупованій Андріївці на Донеччині вночі лунали вибухи, був "приліт" по складу БК загарбників, - Андрющенко

У тимчасово окупованій Андріївці на Донеччині вночі лунали вибухи, повідомляється про влучання у склад БК російських загарбників.

Про це у Telegram розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Андріївка. Бавовняно вночі у Андріївці Волноваського р-ну! Близько 1-ї години бумкнуло по ворожому складу боєприпасів! Детонувало довго і красиво, свідчать очевидці!" - йдеться в повідомленні.

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