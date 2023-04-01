Родичів військових застерегли від використання російських чат-ботів для пошуку полонених

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими застерігають від використання різних російських чат-ботів для пошуку українців у полоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Координаційний штаб повідомляє у телеграмі.

У Коордштабі відбулася зустріч з родинами військовослужбовців Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького.

На запитання відповіли представники Коордштабу та Збройних сил України.

Сторони обговорили надання медичної допомоги пораненим у полоні. Україна намагається забрати з полону всіх поранених і важкохворих, йдеться у повідомленні.

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"Координаційний штаб не завжди може повідомити рідним місця утримання полонених, навіть якщо володіє певною інформацією. Вона потребує ретельної перевірки. Адже ворог намагається ввести в оману наших людей перед обміном. Наприклад, під час переклички навмисне називати прізвища людей, яких немає в цьому місці утримання. Захисники в різних камерах не можуть цього перевірити", - зазначили у штабі.

Представник штабу застеріг родичів щодо використання різних російських чат-ботів для пошуку наших людей у полоні.

"Не забувайте, що ви спілкуватиметеся з особами, які обов’язково намагатимуться використати ваш біль. Можуть шантажувати. Крім того, вони можуть використовувати листування для психологічного тиску. Показувати повідомлення полоненому і казати: "Бачиш, ми листуємося з твоєю дружиною, а Україна не хоче тебе забирати". Усе це маніпуляції. Ми готові забрати всіх", - наголосив представник Коордштабу.