Німеччина не зможе повністю усунути військові проблеми до 2030 року, - Пісторіус
Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Всі ми знаємо, що до 2030 року наявні прогалини не вдасться повністю закрити... На це знадобляться роки. Усі це розуміють", - сказав Пісторіус.
Він відмовився від подальших постачань зброї в Україну з запасів бундесверу понад оголошені зобов'язання.
"Відверто кажучи, як і в інших країнах, у нас обмежений арсенал. Як федеральний міністр оборони я не можу віддати все поспіль", - сказав він.
Міністр сказав, що його найвищим пріоритетом є збільшення оборонного бюджету для досягнення цільового показника видатків НАТО у розмірі 2% від національного виробництва з нинішніх приблизно 1,5%.
Німеччина також планує військово-морську місію в Індо-Тихоокеанському регіоні наступного року та активізує партнерські відносини з ключовими країнами регіону, такими як Японія, Австралія, Індія, Індонезія, Південна Корея та Сінгапур, додав Пісторіус.