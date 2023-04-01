Німеччина не зможе повністю усунути військові проблеми до 2030 року, - Пісторіус

До 2030 збройні сили Німеччини не зможуть повністю заповнити наявні проблеми.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Всі ми знаємо, що до 2030 року наявні прогалини не вдасться повністю закрити... На це знадобляться роки. Усі це розуміють", - сказав Пісторіус.

Він відмовився від подальших постачань зброї в Україну з запасів бундесверу понад оголошені зобов'язання.

"Відверто кажучи, як і в інших країнах, у нас обмежений арсенал. Як федеральний міністр оборони я не можу віддати все поспіль", - сказав він.

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Міністр сказав, що його найвищим пріоритетом є збільшення оборонного бюджету для досягнення цільового показника видатків НАТО у розмірі 2% від національного виробництва з нинішніх приблизно 1,5%.

Німеччина також планує військово-морську місію в Індо-Тихоокеанському регіоні наступного року та активізує партнерські відносини з ключовими країнами регіону, такими як Японія, Австралія, Індія, Індонезія, Південна Корея та Сінгапур, додав Пісторіус.

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