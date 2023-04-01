Українських в’язнів примусово вивезли до РФ, їх затримували знову одразу після звільнення, - NYT

Групу українських в’язнів, які були примусово вивезені до Росії з окупованих територій, відразу після звільнення затримали за порушення міграційного законодавства.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це пише The New York Times.

В'язні з Херсона та області, яких перемістили до російських в’язниць, коли регіон був під окупацією, розповіли, що їх перевезли на територію РФ та окупованого Криму відбувати залишок терміну.

Однак після закінчення термінів багато хто з них був затриманий відразу після виходу. Російська поліція звинуватила їх у незаконному перебуванні на території РФ. Звільненим виписали штрафи і відправили їх до депортаційних центрів.

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Колишній в’язень Руслан Осадчий, який відбув термін за вбивство, повідомив, що після звільнення російські поліцейські питали його, як він проник до Росії. Осадчий відповів, що російські сили привезли його під конвоєм. "Вони не розуміли, що ми є громадянами іншої країни і не маємо відношення до Росії", – заявив Осадчий.

Колишні в’язні повідомили, що у в'язницях РФ та окупованого Криму їх били. Їм пропонували оформити громадянство Росії, але більшість відмовилася. Також вони бачили у російських в’язницях вербувальників ПВК "Вагнер", але ті не виявили інтересу до вербування українських громадян.

За словами засуджених, після початку військових дій у Херсоні та області як мінімум в одній виправній колонії ув’язнених кинули майже напризволяще. Із цим погодилася колишня уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова, пише NYT. "Йшла війна, на в’язнів не було часу", – сказала вона.

Російська влада не визнає насильницького переміщення українських в’язнів. Воно може розцінюватися як воєнний злочин. Міжнародне право забороняє примусове вивезення людей із окупованих зон. На запити журналістів The New York Times російські офіційні особи не відповіли.

За оцінками України, до Росії були вивезені близько 3500 українських в’язнів, приблизно 2500 із них – із в’язниць і колоній Херсона й області.

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