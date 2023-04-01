Майже половина Луцька - без тепла та гарячої води через аварію

У Луцьку через витік на мережі без тепла та гарячої води залишилося понад 40% міста. Коли відремонтують - невідомо.

Про це повідомило ДКП "Луцьктеплоенерго", передає Цензор.НЕТ.

"Через витік на мережі та відповідне падіння тиску тимчасово зупинено роботу котельні на вул. Карбишева. Нині служби підприємства проводять роботи з пошуку місця витоку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про терміни ліквідації аварійної ситуації та відновлення послуг з постачання теплової енергії та гарячої води для мешканців 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів міста буде повідомлено додатково.

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Котельня на вул. Карбишева - одна з найбільших у Луцьку. Вона забезпечує теплопостачанням і гарячою водою близько 45% міста.