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Шойгу пообіцяв окупантам, що Росія нарощуватиме обсяги боєприпасів

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Шойгу пообіцяв окупантам, що Росія нарощуватиме обсяги боєприпасів
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів у штабі об’єднаного угруповання російських військ нараду і заявив, що країна-агресор вживає необхідних заходів щодо нарощування боєприпасів, але кількість забезпечення "вже зросла кратно".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РИА Новости"

 Шойгу зауважив, що "обсяги постачання найбільш затребуваних боєприпасів визначені, вживаються необхідні заходи щодо їх нарощування".  Водночас "кількість продукції для забезпечення військ зросла кратно, йдеться як про звичайні, так і про високоточні типи засобів ураження".

За словами російського міністра оборони, це дасть змогу виконувати поставлені Путіним завдання на війні.

Також читайте: Росія збільшить виробництво деяких типів боєприпасів усемеро, - Шойгу

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Топ коментарі

  • Амандрапапупа
    Так вони готувалися до війни системно :

    У Росії пройшли змагання зі швидкісного копання могил (фото, відео)

    14 травня 2021 в 13:45


    Фото: Osnmedia.ru

    Для участі в чемпіонаті приїхали професійні могильники зі всього Сибіру. Вони боролися за грошовий приз.

    У російському Новосибірську пройшли змагання зі швидкісного копання могил. Про це повідомляє місцеве видання "Вести Новосибірськ".

    Змагання пройшли біля міського крематорію. Видання пише, що для участі в чемпіонаті приїхали професійні могильники зі всього Сибіру. Переможець змагань отримає грошовий приз.
  • CrossFirenko
    Думаєте дарма на Кацапії кожен рік проводять змагання з кидання коров'ячими фекаліями? Вони давно готувались до того періоду, коли снаряди будуть в дефіциті.
  • Jancis
    Eto ******* taina...
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