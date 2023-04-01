Шойгу пообіцяв окупантам, що Росія нарощуватиме обсяги боєприпасів

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів у штабі об’єднаного угруповання російських військ нараду і заявив, що країна-агресор вживає необхідних заходів щодо нарощування боєприпасів, але кількість забезпечення "вже зросла кратно".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РИА Новости"

Шойгу зауважив, що "обсяги постачання найбільш затребуваних боєприпасів визначені, вживаються необхідні заходи щодо їх нарощування". Водночас "кількість продукції для забезпечення військ зросла кратно, йдеться як про звичайні, так і про високоточні типи засобів ураження".

За словами російського міністра оборони, це дасть змогу виконувати поставлені Путіним завдання на війні.

Також читайте: Росія збільшить виробництво деяких типів боєприпасів усемеро, - Шойгу