"Бухарестська дев’ятка" закликає США збільшити присутність своїх військових у регіоні

Країни "Бухарестської дев’ятки" закликають до посилення військової присутності США на східному фланзі НАТО.

Про це заявив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС.

"Нам потрібно працювати над збільшенням присутності Сполучених Штатів у нашому регіоні на східному фланзі з погляду військ та техніки", - зазначив міністр.

Ауреску вказав: "Якщо у нас буде надійна оборона, ми зможемо стримати дестабілізуючу і наполегливу поведінку РФ. Це єдина мова, яку розуміє Москва".

За підсумками перемовин у Лодзі міністри також пообіцяли подальшу підтримку України в боротьбі проти російської агресії.

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До об'єднання під назвою "Бухарестська дев'ятка" входять Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.