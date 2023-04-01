"Бухарестська дев’ятка" закликає США збільшити присутність своїх військових у регіоні
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Країни "Бухарестської дев’ятки" закликають до посилення військової присутності США на східному фланзі НАТО.
Про це заявив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС.
"Нам потрібно працювати над збільшенням присутності Сполучених Штатів у нашому регіоні на східному фланзі з погляду військ та техніки", - зазначив міністр.
Ауреску вказав: "Якщо у нас буде надійна оборона, ми зможемо стримати дестабілізуючу і наполегливу поведінку РФ. Це єдина мова, яку розуміє Москва".
За підсумками перемовин у Лодзі міністри також пообіцяли подальшу підтримку України в боротьбі проти російської агресії.
До об'єднання під назвою "Бухарестська дев'ятка" входять Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.