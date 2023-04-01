Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Болгарія просять ЄС купити в них українське зерно, - АР
Про це пише Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням а Європейську правду.
Прем'єр-міністри Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії у п'ятницю направили листа до Європейської комісії та її голови Урсули фон дер Ляєн, в якому зазначили, що канали, призначені для доставки української продукції до пунктів призначення, не працюють так, як очікувалося.
Вони звернулися до Брюсселя з проханням розглянути можливість термінової закупівлі 27 країнами-членами союзу надлишків продукції, а також виділити кошти для якнайшвидшого розвитку транспортної та складської інфраструктури.
Вони зазначили, що особливо безпрецедентним є приплив "зерна, олійного насіння, яєць, м'яса птиці, цукру, яблучного соку, яблук, ягід, борошна, меду та локшини".
"Ми закликаємо Комісію проаналізувати можливість закупівлі надлишків зерна у країн-членів (що межують з Україною). Ми також поновлюємо наш заклик про фінансову підтримку з боку ЄС для потреб швидшого розвитку транспортної інфраструктури, - йдеться у листі прем'єр-міністрів.
Уряди цих країн стикаються з тиском і протестами з боку фермерів, стурбованих падінням цін і нестачею сховищ для зберігання цьогорічного врожаю через надлишок української продукції.