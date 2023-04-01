Електронний рецепт - це лише новий сервіс, група препаратів не змінилася, - Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що впровадження електронного рецепта є лише новим цифровим сервісом для зручності громадян, рецептурна група препаратів не змінилася.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він зазначив, що правила відпуску препаратів не змінювали. А нові препарати не потрапили до рецептурної групи.

"Ми говоримо про те, що ми ввели додатковий сервіс, який сьогодні з’явився, - електронний рецепт. Всі інші правила відпуску, контроль, який був в довоєнний період, він і залишається сьогодні такий, як і був до 24 лютого 2022 року", - пояснив очільник МОЗ.

Міністр зазначив, що на 1 квітня 2022 року МОЗ планувало зайти з електронним рецептом на антибіотики.

"Через повномасштабне вторгнення РФ, ми відтермінували впровадження електронного рецепта як додаткового сервісу для пацієнта. При цьому електронний рецепт на програму "Доступні ліки" працює в нашій країні більше 3 років", - додав Ляшко.

Глава МОЗ нагадав, що у травні 2022 року прибрали рецептурний відпуск повністю на всі ліки для того, щоб спростити ситуацію, яка виникла з початком бойових дій. У серпні було скасовано дію постанови на безрецептурний відпуск антибіотиків та був запущений додатковий сервіс - електронний рецепт.

"В країні вже більше півроку працює електронний рецепт разом з паперовим на антибіотики та програму "Доступні ліки". В листопаді ми скасовуємо дію постанови на безрецептурний відпуск на наркотичні лікарські засоби і також запускаємо додатковий сервіс. ... 1 квітня 2023 року нам це вдалося і ми повернулися до системи і сказали людям: "Тепер ви можете отримати і додаткову рецептурну групу препаратів за електронним рецептом". І цей електронний рецепт ще й спрощує нам життя, тому що якщо у людини хронічна хвороба... можна зв’язатися з лікарем дистанційно і не йти до нього, бо дистанційно лікар має право, якщо є медичний засіб в електронній системі охорони здоров’я, виписати рецепт", - додав Ляшко.

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