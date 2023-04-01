ЗСУ на Бахмутському напрямку за добу знищили понад 160 окупантів, понад 150 дістали поранення, - Череватий

Російські загарбники дещо зменшили кількість атак на Бахмутському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗС України полковник Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Бахмут залишається однією з пріоритетних цілей ворога. За цю добу 170 раз він завдав удари ствольною та реактивною артилерією по Бахмутському відтинку фронту. 25 бойових зіткнень відбулося, в ході яких було 162 окупанта знищено, 157 дістали поранення", - зазначив він.

За словами Череватого, впродовж 7-10 днів кількість атак дещо зменшилася.

"Якщо раніше це було від 35, 50 і більше, то зараз ми бачимо від 17 до 25", - додав він.

Читайте: Агресор не може захопити Бахмут і намагається оточити Авдіївку, - Маляр