ЗСУ на Бахмутському напрямку за добу знищили понад 160 окупантів, понад 150 дістали поранення, - Череватий
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Російські загарбники дещо зменшили кількість атак на Бахмутському напрямку.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗС України полковник Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.
"Бахмут залишається однією з пріоритетних цілей ворога. За цю добу 170 раз він завдав удари ствольною та реактивною артилерією по Бахмутському відтинку фронту. 25 бойових зіткнень відбулося, в ході яких було 162 окупанта знищено, 157 дістали поранення", - зазначив він.
За словами Череватого, впродовж 7-10 днів кількість атак дещо зменшилася.
"Якщо раніше це було від 35, 50 і більше, то зараз ми бачимо від 17 до 25", - додав він.