Помер електромонтер, який напередодні підірвався на міні в Херсонській області

На Херсонщині у лікарні помер електромонтер, що напередодні підірвався на міні.

Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У лікарні унаслідок травм помер 32-річний електромонтер, що підірвався на російській міні, коли відновлював лінії електроживлення у Посад-Покровському", - йдеться у дописі.

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Як повідомлялося, 31 березня поблизу села Посад-Покровське на Херсонщині на російській міні підірвався автомобіль із трьома працівниками обленерго. Вони працювали над відновленням електромереж. Двоє чоловіків загинули на місці.