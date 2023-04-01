Литва - до РФ на честь головування в Радбезі: Чекаємо на дискусії щодо напрямку ваших кораблів
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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс іронічно привітав Росію з початком головування в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй.
Свою позицію він озвучив у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вітаємо Росію з початком головування в Раді Безпеки ООН! З нетерпінням чекаємо на енергійні дискусії щодо пропозиції України про місце призначення ваших військових кораблів", - написав він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, з 1 квітня Росія головує в Раді безпеки ООН. Це триватиме протягом місяця.