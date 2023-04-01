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Литва - до РФ на честь головування в Радбезі: Чекаємо на дискусії щодо напрямку ваших кораблів

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Литва - до РФ на честь головування в Радбезі: Чекаємо на дискусії щодо напрямку ваших кораблів
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс іронічно привітав Росію з початком головування в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Свою позицію він озвучив у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вітаємо Росію з початком головування в Раді Безпеки ООН! З нетерпінням чекаємо на енергійні дискусії щодо пропозиції України про місце призначення ваших військових кораблів", - написав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, з 1 квітня Росія головує в Раді безпеки ООН. Це триватиме протягом місяця.

Також читайте: Наша ціль – щоб Україна стала повноцінним членом НАТО, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Габріелюсу Ландсбергісу-респект...
  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Литве за такой тонкий юмор респект и уважение!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
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