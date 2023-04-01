Учора Росія обстріляла Запоріжжя з ОТРК "Іскандер М", двох людей поранено, пошкоджено понад 80 будинків

Учора, 31 березня, Росія обстріляла Запоріжжя із оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М", постраждали понад 80 будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Як зазначається, у Запоріжжі в результаті ракетного удару із застосуванням ОТРК "Іскандер-М" поранено двох людей.

За даними Куртєва, на сьогодні відомо про 82 пошкоджені будинки приватного сектора внаслідок вчорашньої ракетної атаки.

"Чотири з них мають значні руйнування, в інших вибито вікна, двері, пошкоджено покрівлі", – повідомив секретар міськради.

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