СБУ повідомила про санкції проти 17 функціонерів УПЦ (МП) і заборону на в’їзд в Україну майже 250 клірикам РПЦ

Санкції щодо 17 функціонерів Української православної церкви (Московського патріархату) запроваджені за матеріалами Служби безпеки України, а майже 250 клірикам Російської православної церкви заборонено в’їзд в Україну

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі української спецслужби.

"Також припинено громадянство України 19 священнослужителям УПЦ, громадянам країни-агресора, ініційовано примусове повернення до країни походження клірикам церкви, 2 громадянам РФ", - ідеться в повідомленні.

У СБУ повідомили, що у 2022 році розпочали комплексні контррозвідувальні та безпекові заходи (понад 40) у церковному середовищі УПЦ, які відбувалися для припинення деструктивної діяльності проросійськи налаштованого духовенства. У результаті заходів, проведених СБУ, порушено 61 кримінальне провадження стосовно 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли 7 вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога, у т.ч. 2 з них було використано в обміні на наших військовослужбовців", - розповіли у спецслужбі.

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Водночас у СБУ наголосили, що у своїй діяльності дотримуються принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважають право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.