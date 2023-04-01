Україна реформує систему пенсійного та соціального забезпечення, - Меморандум із МВФ

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) зобов’язалася реформувати систему пенсійного та соціального забезпечення.

Про це йдеться в Меморандумі з МВФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми зробимо суттєві зміни в системах пенсійного та соціального забезпечення після комплексних реформ у соціальній політиці", - йдеться в документі.

Реформи включатимуть покращення адресності та перевірки потреби соціальної допомоги відповідно до концепції соціальної політики.

Читайте: МВФ схвалив рекордну програму на 15,6 мільярда доларів допомоги Україні, - Reuters

"У міру скорочення витрат на оборону ми будемо прагнути направити ресурси на витрати на відновлення та реконструкцію, а також мережу соціального захисту для задоволення повоєнних потреб суспільства та вразливі верстви населення", - наголошується у Меморандумі.

Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Також читайте: Пенсійний фонд запустив можливість купувати страховий стаж для майбутньої пенсії. ІНФОГРАФІКА