Папу Римського Франциска виписали з лікарні

Папа Франциск покинув лікарню в Римі після трьох днів лікування від бронхіту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Vatican News. Зазначається, що перед тим, як покинути медичний заклад, Франциск подякував Католицькому Університету, до структури якого належить лікарня, та всьому медперсоналові.

ВВС пише, що Папа пожартував, сказавши "я все ще живий".

Також понтифік біля лікарні прочитав молитву разом з парою, яка втратила 5-річну доньку.

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Нагадаємо, 29 березня 86-річного Франциска госпіталізували через респіраторну інфекцію. До того Папа кілька днів скаржився на труднощі з диханням.

Ще у молодості Франциск пережив важку пневмонію, і йому видалили частину легені.