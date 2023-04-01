Кількість постраждалих від ракетного удару по Запоріжжю зросла до п’яти

Унаслідок ракетного удару по кладовищу в Запоріжжі постраждало 5 людей.

Про це повідомляє ГУ НП у Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог поцілив ракетою "Іскандер" по території кладовища. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджені дахи, вікна, двері та господарські споруди приватних будинків, розташованих поруч із місцем влучання. Внаслідок обстрілу поранено п’ятеро осіб, з них – троє чоловіків та дві жінки", - йдеться у дописі.

Після надання медичної допомоги їм призначено амбулаторне лікування.

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Крім того, дві ракети С-300 влучили по території підприємства в Запоріжжі. У результаті зруйновано адмінбудівлю, пошкоджені вікна, двері та фасади у прилеглих приміщеннях.

Як повідомлялось, передмістя Запоріжжя вчора вночі зазнало ворожої атаки. Постраждали цивільна та житлова інфраструктури сіл Розумівка та Нижня Хортиця. армія рашистів завдала ударів чотирма реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". Влучання зафіксовані на територіях приватного сектору, дитячого садочка та фермерського господарства. Повідомлялося про двох постраждалих.