У Чехії від 1 квітня обмежують безкоштовне проживання та медичне страхування для українських біженців
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З 1 квітня в Чехії діють нові правила щодо безкоштовного проживання та медичного страхування для біженців з України.
Нові правила зумовлені змінами до до підписаного президентом Чехії закону Lex Ukrajina V. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
З 1 квітня діють такі нові правила безкоштовного проживання:
- максимальний термін надання безоплатного житла - 150 днів, починаючи з дати отримання тимчасового захисту. Терміни проживання в окремих місцях сумуються.
- період безкоштовного проживання до набрання чинності закону Lex Ukraine V також враховується.
- право на безкоштовне проживання українці втрачають, якщо людина відмовляється від житла або залишає його без поважних причин. Вважається, що тоді людина вичерпала максимальний термін.
- якщо термін 150 днів уже вичерпаний до набрання чинності Lex Ukrajina V або протягом 90 днів після цього, тоді залишається захисний термін 90 днів із дати набрання чинності Lex Ukrajina V. Це означає, що й після 150 днів біженці можуть ще 90 днів проживати безкоштовно, що дасть їм певний час на те, щоб знайти нове житло.
Також у Чехії внесені зміни й до правил отримання безкоштовного медстрахування.
Після 150 днів перебування в країні особам віком від 18 до 64 років держава перестане сплачувати за медичну страховку автоматично. Таке страхування держава й надалі буде оплачувати у випадках, якщо тяжкий стан здоров’я людини не дозволяє працювати.
Наприклад, це лежачі хворі, жінки з ризикованою вагітністю, особи з онкологічними хворобами на останніх стадіях, які потребують паліативної допомоги.