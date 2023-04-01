У Чехії від 1 квітня обмежують безкоштовне проживання та медичне страхування для українських біженців

З 1 квітня в Чехії діють нові правила щодо безкоштовного проживання та медичного страхування для біженців з України.

Нові правила зумовлені змінами до до підписаного президентом Чехії закону Lex Ukrajina V. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

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З 1 квітня діють такі нові правила безкоштовного проживання:

максимальний термін надання безоплатного житла - 150 днів, починаючи з дати отримання тимчасового захисту. Терміни проживання в окремих місцях сумуються.

період безкоштовного проживання до набрання чинності закону Lex Ukraine V також враховується.

право на безкоштовне проживання українці втрачають, якщо людина відмовляється від житла або залишає його без поважних причин. Вважається, що тоді людина вичерпала максимальний термін.

якщо термін 150 днів уже вичерпаний до набрання чинності Lex Ukrajina V або протягом 90 днів після цього, тоді залишається захисний термін 90 днів із дати набрання чинності Lex Ukrajina V. Це означає, що й після 150 днів біженці можуть ще 90 днів проживати безкоштовно, що дасть їм певний час на те, щоб знайти нове житло.

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Також у Чехії внесені зміни й до правил отримання безкоштовного медстрахування.

Після 150 днів перебування в країні особам віком від 18 до 64 років держава перестане сплачувати за медичну страховку автоматично. Таке страхування держава й надалі буде оплачувати у випадках, якщо тяжкий стан здоров’я людини не дозволяє працювати.

Наприклад, це лежачі хворі, жінки з ризикованою вагітністю, особи з онкологічними хворобами на останніх стадіях, які потребують паліативної допомоги.