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З вікна лікарні окупованого Мелітополя вистрибнув хлопець, якого затримала "поліція" загарбників. Він загинув, - Федоров

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З вікна лікарні окупованого Мелітополя вистрибнув хлопець, якого затримала "поліція" загарбників. Він загинув, - Федоров
У тимчасово окупованому Мелітополі так звана "поліція" загарбників затримала хлопця та доправила його до лікарні. У медзакладі він вистрибнув із вікна та загинув.

Про це розповів мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Немита росія продовжує нищити наших людей в окупації. Викрадення, катування, тортури та доведення до самогубства - проукраїнськи налаштованих громадян намагаються вижити всіма способами. Черговий резонансний випадок зафіксований вчора у лікарні Мелітополя. Молодий хлопець, якого під конвоєм доставили у травматологічне відділення окупаційні поліцаї, вистрибнув з вікна медзакладу на п'ятому поверсі. Шансів вижити у нього не було...

Співчуваю близьким загиблого. І вірю, що кожна російська та зрадницька мерзота, яка знущається над нашими людьми, буде покарана", - розповів очільник міста.

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Топ коментарі

  • Амандрапапупа
    Якби не ці "розмінування" ,то цей хлопчина і багато других українців залишились би живими:
  • Владимир Николенко 123e1460
    Забув написати як виїхати,з дивана краще поради роздавати.зеленський несе пряму відповідальність за жертви в окупації.
  • Don Bessam dc0e2bc1
    у ЛЮДИНИ не було можливості забрати з собою трохи кацаповилупків...
    Героям Слава!
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