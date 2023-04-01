З вікна лікарні окупованого Мелітополя вистрибнув хлопець, якого затримала "поліція" загарбників. Він загинув, - Федоров
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У тимчасово окупованому Мелітополі так звана "поліція" загарбників затримала хлопця та доправила його до лікарні. У медзакладі він вистрибнув із вікна та загинув.
Про це розповів мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Немита росія продовжує нищити наших людей в окупації. Викрадення, катування, тортури та доведення до самогубства - проукраїнськи налаштованих громадян намагаються вижити всіма способами. Черговий резонансний випадок зафіксований вчора у лікарні Мелітополя. Молодий хлопець, якого під конвоєм доставили у травматологічне відділення окупаційні поліцаї, вистрибнув з вікна медзакладу на п'ятому поверсі. Шансів вижити у нього не було...
Співчуваю близьким загиблого. І вірю, що кожна російська та зрадницька мерзота, яка знущається над нашими людьми, буде покарана", - розповів очільник міста.