Митрополиту Павлу обирають запобіжний захід. Прокуратура просить домашній арешт, - ЗМІ
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
На місці чергують понад два десятки поліцейських. Журналістів не пропускають до приміщення суду, пояснюючи це тим, що субота - вихідний день.
Укрінформ повідомляє з посиланням на джерела в Офісі Генпрокурора, що прокуратура хоче відправити митрополита Павла під домашній арешт.
"Прокурори просять суд обрати Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - сказав співрозмовник.
Митрополит Павло в залі суду заявив, що виступає проти російської агресії, пише Українська правда.
"Я нічого не зробив для того, щоб мене в чомусь звинувачували. Це політична справа. Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля", - сказав він.
Нагадаємо, раніше СБУ повідомила митрополиту Павлу про підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виравданні агресії РФ. У нього вдома провели обшуки. Також СБУ опублікувала перехоплені аудіозаписи розмов Павла, у яких він радіє тимчасовій окупації Херсону та називає вторгнення РФ в Україну "війною Америки та Росії до останнього українця".