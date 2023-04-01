Митрополиту Павлу обирають запобіжний захід. Прокуратура просить домашній арешт, - ЗМІ

У Шевченківському районному суді обирають запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю), якого підозрюють у виправданні російської агресії та розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

На місці чергують понад два десятки поліцейських. Журналістів не пропускають до приміщення суду, пояснюючи це тим, що субота - вихідний день.

Укрінформ повідомляє з посиланням на джерела в Офісі Генпрокурора, що прокуратура хоче відправити митрополита Павла під домашній арешт.

"Прокурори просять суд обрати Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - сказав співрозмовник.

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Митрополит Павло в залі суду заявив, що виступає проти російської агресії, пише Українська правда.

"Я нічого не зробив для того, щоб мене в чомусь звинувачували. Це політична справа. Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше СБУ повідомила митрополиту Павлу про підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виравданні агресії РФ. У нього вдома провели обшуки. Також СБУ опублікувала перехоплені аудіозаписи розмов Павла, у яких він радіє тимчасовій окупації Херсону та називає вторгнення РФ в Україну "війною Америки та Росії до останнього українця".