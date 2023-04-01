На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни застосовують різні типи артилерії, - Череватий

На Лимано-Куп’янському напрямку діють переважно підрозділи, які складаються з мобілізованих до повітряно-десантних, мотострілецьких військ РФ, армійського корпусу "ЛНР".

Про це заявив речник Східного угруповання військ Збройних Сил України полковник Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія Інформ".

"Ворог там більше застосовує ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню, намагаючись уразити позиції наших військ. Цієї доби противник 241 раз застосував різні типи артилерії, відбулося 12 бойових зіткнень. Окупанти при цьому втратили 35 орків знищеними й 75 пораненими", - йдеться в повідомленні.

За словами Череватого, українські захисники продовжують нищити танки, артилерійські самохідні установки, бронетранспортери й безпілотники ворога, завдають ударів по логістичних центрах і польових складах із боєприпасами.

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