План Путіна щодо "великого наступу" на Донбасі провалився, - розвідка

Російська армія в рамках свого так званого "великого наступу" не змогла виконати завдання президента РФ Володимира Путіна завоювати Донецьку та Луганську області до кінця березня.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міноборони.

"Наразі Україна бачить апогей цієї кампанії, яка називалася "новий російський великий наступ". Однак варто нагадувати і Україні, і всьому світу, що ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. Це спроба ворога деморалізувати українське суспільство, а також деморалізувати наших партнерів і союзників, мовляв, тут така армада, для чого їм більше надавати допомогу", - сказав Юсов.

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Він наголосив, що в рамках свого так званого "великого наступу" росіяни не змогли виконати завдання Путіна "взяти Донбас до кінця березня".

"Чергові терміни і завдання, які Путін ставив перед окупаційним корпусом в Україні, зокрема, перед Валерієм Герасимовим після його призначення відповідальним за війну в Україні, провалені", - сказав представник ГУР МО України.

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Також він додав, що результати "великого наступу" можна побачити на полі бою - кількість ліквідованих окупантів та військової техніки зросла.

"Це означає, що досі жодна з озвучених стратегічних цілей цієї ганебної війни, яку росіяни називають СВО, не досягнута і не буде досягнута", - підкреслив Юсов.