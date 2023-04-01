Сили тероборони розпочали проєкт "Вишкіл капітанів" – тренування будуть за стандартами НАТО

У Силах територіальної оборони Збройних Сил України розпочнеться проєкт "Вишкіл капітанів", під час якого бійців навчатимуть за стандартами НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Military media center, про це повідомив начальник штабу – заступник командувача Сил тероборони ЗСУ бригадний генерал Сергій Собко.

"Щоб оперативно вирішити проблему браку кваліфікованих командирів середньої ланки, взводів та рот, ми розпочали унікальний для наших Збройних Сил навчальний проєкт під назвою "Вишкіл капітанів", – заявив Собко.

Він розповів, що в основу курсу покладено стандарти навчання держав-членів НАТО та враховано досвід війни Росії проти України.

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"Інструктори курсу – бойові офіцери, що пройшли підготовку за кордоном. Тепер вони передають досвід іншим", – повідомив бригадний генерал.