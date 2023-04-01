Ляшко: Дефіциту ліків немає, всі препарати є на складах

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що на складах дистриб’юторів є в наявності всі препарати, які вчора закуповували люди в аптеках, і вони вже розвозяться в аптечні мережі.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щодо наявності лікарських засобів, так, дійсно, після виступів певних людей вчора створився ажіотаж у аптечних мережах міста Києва, в першу чергу міста Києва. Сьогодні ми промоніторили залишки в аптечних пунктах, поговорили з основними дистриб’юторами. Запас лікарських препаратів на складах є, сьогодні вже відбуваються поставки, в суботу - неділю, того, що люди забрали на місяць вперед", - сказав міністр.

Читайте: За електронним рецептом будуть продаватися ті ліки, які і раніше відносилися до категорії рецептурних, - Ляшко

Він нагадав, що подібна ситуація була в перші тижні війни, "коли позабирали гормонозамісні препарати і це призвело до того, що в когось лежать вдома велика кількість препаратів, які йому не потрібні, а люди, які отримували ці препарати для лікування, не мали до них доступу ".

"Ми тоді в ручному режимі регулювали всі поставки в країні. На сьогодні такого не відбудеться. Всі препарати повністю є наявності на складах дистриб’юторів, розвозяться по аптечних мережах, тому проблеми із цим не виникнуть", - запевнив Ляшко.

Також читайте: Електронний рецепт - це лише новий сервіс, група препаратів не змінилася, - Ляшко