Ляшко: Дефіциту ліків немає, всі препарати є на складах
Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Щодо наявності лікарських засобів, так, дійсно, після виступів певних людей вчора створився ажіотаж у аптечних мережах міста Києва, в першу чергу міста Києва. Сьогодні ми промоніторили залишки в аптечних пунктах, поговорили з основними дистриб’юторами. Запас лікарських препаратів на складах є, сьогодні вже відбуваються поставки, в суботу - неділю, того, що люди забрали на місяць вперед", - сказав міністр.
Він нагадав, що подібна ситуація була в перші тижні війни, "коли позабирали гормонозамісні препарати і це призвело до того, що в когось лежать вдома велика кількість препаратів, які йому не потрібні, а люди, які отримували ці препарати для лікування, не мали до них доступу ".
"Ми тоді в ручному режимі регулювали всі поставки в країні. На сьогодні такого не відбудеться. Всі препарати повністю є наявності на складах дистриб’юторів, розвозяться по аптечних мережах, тому проблеми із цим не виникнуть", - запевнив Ляшко.