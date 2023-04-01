Зеленський і Макрон провели телефонну розмову та обговорили оборонну взаємодію між країнами
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Президент України Володимир Зеленський і Президент Франції Емманюель Макрон обговорили оборонну взаємодію між країнами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський написав у телеграмі.
"У годинній розмові з Еммануелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції", - ідеться у повідомленні.
Зеленський детально поінформував Макрона про ситуацію на фронті.
"Зупинилися на подальших кроках з реалізації "Формули миру". Скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів", - зазначив Зеленський.