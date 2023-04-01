Суд у справі митрополита УПЦ (МП) Павла оголосив про перерву до понеділка
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Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд справи митрополита УПЦ (МП) Павла Лебедя на 9.00 ранку наступного понеділка.
Як інформує Цензор.НЕТ , про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Відклали судове засідання на понеділок на 9.00.
Павло сказав, що погано почувається "через рівень цукру".
Лебедя захищає адвокат Микита Чекман.
Нагадаємо, раніше СБУ повідомила митрополиту Павлу про підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виравданні агресії РФ. У нього вдома провели обшуки. Також СБУ опублікувала перехоплені аудіозаписи розмов Павла, у яких він радіє тимчасовій окупації Херсону та називає вторгнення РФ в Україну "війною Америки та Росії до останнього українця". Павло Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про Росію.