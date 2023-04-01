Суд у справі митрополита УПЦ (МП) Павла оголосив про перерву до понеділка

Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд справи митрополита УПЦ (МП) Павла Лебедя на 9.00 ранку наступного понеділка.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відклали судове засідання на понеділок на 9.00.

Павло сказав, що погано почувається "через рівень цукру".

Лебедя захищає адвокат Микита Чекман.

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Нагадаємо, раніше СБУ повідомила митрополиту Павлу про підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виравданні агресії РФ. У нього вдома провели обшуки. Також СБУ опублікувала перехоплені аудіозаписи розмов Павла, у яких він радіє тимчасовій окупації Херсону та називає вторгнення РФ в Україну "війною Америки та Росії до останнього українця". Павло Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про Росію.