Кулеба закликав не допустити зловживання Росією головуванням у Радбезі ООН
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав членів Ради безпеки ООН не дати РФ зловживати її головуванням у цьому органі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву він опублікував у своєму Twitter.
"Головування Росії в РБ ООН - це ляпас міжнародній спільноті. Я закликаю нинішніх членів РБ ООН припинити будь-які спроби Росії зловжити своїм головуванням. Я також нагадую, що Росія поза законом у РБ ООН", - наголосив глава МЗС.