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Кулеба закликав не допустити зловживання Росією головуванням у Радбезі ООН

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Кулеба закликав не допустити зловживання Росією головуванням у Радбезі ООН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав членів Ради безпеки ООН не дати РФ зловживати її головуванням у цьому органі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву він опублікував у своєму Twitter.

"Головування Росії в РБ ООН - це ляпас міжнародній спільноті. Я закликаю нинішніх членів РБ ООН припинити будь-які спроби Росії зловжити своїм головуванням. Я також нагадую, що Росія поза законом у РБ ООН", - наголосив глава МЗС.

Також читайте: Росія почала головувати у Радбезі ООН

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Вже те що лайНОО допустило вбивць до гловування і є зловживанням та й не тільки...
  • Ksenia VB
    Цікаво, де ті клоуни тепер, які пащекували під постом Турчинова, ніби загроза зі сторони парашки видумка ..живі ще ?
  • Николай Нестор Нагорняк 3f9efcee
    Кулеба закликав не допустити зловживання Росією головуванням у Радбезі ООН.

    РФ почала головувати у Рады Безпеки ООН - Рада Безпеки ООН відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки.

    До складу Радбезу ООН входять 5 постійних країн-членів, - зокрема Росія, Велика Британія, Франція, США та Китай, які мають право вето, і 10 змінних...

    Ще раз. Рада Безпеки ООН відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки. А Росія почала головувати у Раді Безпеки ООН.

    Как все же гениально т. Сталін устроил колхоз ООНа в самом Нью-Йорке - в подбрюшье трусливо-оппортунистического условного Запада.

    А предоставление в то время марионеточному режиму Мао Дзэдуна право вето в Совете Безопасности стало эффективно- управляемой занозой в ж*пе т.н. западной "демократии", зараженной вирусом продажности и коррупции.

    Один из международных режимов - ХУЦПистов планеты председательствует в колхозе ООНа, а другой режим - ХУЦПИСТ еще и имеет право вето.

    Полная коллективизация международной организации.

    Полная ХУЦПА*.

    Т. Путину и особо напрягаться не следует - т. Сталин оставил бессмертное наследие. ----------------------------------------------------------------

    Примітка *ХУЦПА особливо цинічна, підла, зухвала брехня, верх цинізму і нахабства, що має на меті паралізувати опонента.
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