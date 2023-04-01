На фронті загинув доброволець з Білорусі Даніїл Ляшук на псевдо Моджахед

У боях за Україну загинув Даніїл Ляшук з позивним Моджахед.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал воїна.

"На жаль, ми вимушені сповістити про загибель нашого друга, нашого брата, нашої рідної людини. Ти був народжений героєм, ти загинув як герой. Ми усі будемо пам’ятати тебе вічно", - зазначили автори.

У тексті також зазначено прохання до влади надати Даніїлу Ляшуку посмертно громадянство України та звання Героя України.

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Даніїл Ляшук - громадянин Білорусі, який із початку російської збройної агресії у 2014 приїхав до України та вступив до новосформованого батальйону "Торнадо", інформує Еспресо. У 2015 році Генпрокуратура встановила, що бійці "Торнадо" на Луганщині викрадали людей, ґвалтували, вбивали та займалися мародерством. Роту розформували, ексбійців "Торнадо" засудили на 5-11 років з позбавленням військового звання. Їх звинувачували у насильстві та катуванні.

У 2015 році під час арештів "Моджахед" утік, однак у вересні його затримали: військовий прокурор Анатолій Матіос назвав його "найнебезпечнішим та найжорстокішим з усіх підозрюваних бійців роти "Торнадо".

У квітні 2017 року всі "торнадівці" були визнані винуватими, Даніїла Ляшука було засуджено до 10 років в'язниці. На волі він опинився у 2021 році, адже на всіх "торнадівців" поширювався "закон Савченко".

З перших місяців повномасштабного вторгнення Даніїл Ляшук воював на фронті, у BBC повідомляли, що він отримав поранення, коли доставляв до свого підрозділу захопленого в полон російського військового.

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