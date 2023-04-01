Суд погодив примусовий привід митрополита Павла на засідання 1 квітня

Шевченківський райсуд Києва погодив примусовий привід митрополита Московського патріархату Павла Лебедя на засідання 1 квітня о 18:30, де йому обиратимуть запобіжний захід.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Після оголошення перерви до понеділка, суд перепризначив судове засідання до 17:00 сьогодні Владика у лікарні, суд вирішує питання про примусовий привід", - цитує адвоката митрополита Микиту Чекмана фейсбук-сторінка Московського патріархату.

Нагадаємо, 1 квітня СБУ повідомила митрополиту Павлу про підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні агресії РФ. У нього вдома провели обшуки. Також СБУ опублікувала перехоплені аудіозаписи розмов Павла, у яких він радіє тимчасовій окупації Херсону та називає вторгнення РФ в Україну "війною Америки та Росії до останнього українця". Павло Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про Росію.

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Під час суду митрополит скаржився на погіршення самопочуття, тому засідання перенесли на 3 квітня.