Суд погодив примусовий привід митрополита Павла на засідання 1 квітня
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Після оголошення перерви до понеділка, суд перепризначив судове засідання до 17:00 сьогодні Владика у лікарні, суд вирішує питання про примусовий привід", - цитує адвоката митрополита Микиту Чекмана фейсбук-сторінка Московського патріархату.
Нагадаємо, 1 квітня СБУ повідомила митрополиту Павлу про підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні агресії РФ. У нього вдома провели обшуки. Також СБУ опублікувала перехоплені аудіозаписи розмов Павла, у яких він радіє тимчасовій окупації Херсону та називає вторгнення РФ в Україну "війною Америки та Росії до останнього українця". Павло Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про Росію.
Під час суду митрополит скаржився на погіршення самопочуття, тому засідання перенесли на 3 квітня.