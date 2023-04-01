Протягом 1 квітня росіяни завдали 2 ракетні, 25 авіаційних ударів та здійснили 6 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російських авіаційних та артилерійських ударів по території України протягом 1 квітня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повдомленні зазначається: "Протягом доби противник завдав 2 ракетних, 25 авіаційних ударів та здійснив 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян. Сьогодні російська федерація знову завдала ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Дружківка Донецької області та інших населених пунктах України, застосувавши балістичні ракети. Є поранені серед цивільного населення.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

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